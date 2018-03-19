مؤتمر لدعم وتأييد الرئيس السيسى فى قرية سندبيس بالقناطر الخيرية

استضافت قرية سندبيس بالقناطر الخيرية مؤتمرا جماهيريا كبيرا لدعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

وتعهد الحضور بالمشاركة الجادة والفاعلة فى الانتخابات حتى يثبتوا للعالم أجمع ان الشعب المصرى يعى جيدا التحديات الإقليمية والعالمية التى تواجه مصر فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن وأن يشاركوا فى الانتخابات ايام 26 و27 و28 مارس الجارى حتى تستمر مسيرة العطاء ويعم الأمن والاستقرار ربوع مصرنا الغالية.

وفى كلمته اكد المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بدائرة القناطر الخيرية موفق الكيلانى أن مشاركة الناخبين فى الانتخابات الرئاسية هى أكبر دليل على دعم التنمية والاستقرار فى مصر، وعلى الجميع ان يكون له دور فى دعم مشاركة المواطنين فى الانتخابات كونه واجب وطنى فى هذه المرحلة والتى نواجه فيها دعاة المقاطعة والارهاب .