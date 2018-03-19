مؤتمر لدعم المشاركة الإيجابية فى انتخابات الرئاسة بمكتبة مصر العامة ببنها







القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالتنسيق مع منظمة مصر أولا لحقوق الإنسان والتنمية والنقابة العامة لمهندسي القليوبية، اليوم الاثنين، مؤتمرا لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار "انزل شارك .. من أجل مستقبل أفضل لمصر"، بمكتبة مصر العامة ببنها.

حضر الفعالية المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ونقيب المهندسين، وفضيلة الشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة أوقاف القليوبية، والدكتور جمعة سليمان رئيس منظمة مصر أولا لحقوق الإنسان والتنمية، واللواء مجدى سيف عضو مجلس النواب، واللواء عبد الرحمن راشد، والدكتورة جيهان فؤاد رئيس المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، وسوزان محمد بدوي مدير عام مكتبة مصر العامة وعدد كبير من قيادات وشباب محافظة القليوبية.

وفي بداية كلمة المهندس مصطفى مجاهد هنأ الشعب المصري بحلول شهر رجب أعاده الله عليكم باليمن والبركات، مضيفا أنه من واقع إحساسنا بالمسئولية الوطنية والقرارات الرشيدة التي تتخذها القيادة السياسية، مشيرا إلى أننا ندعو فيه جموع القوة الوطنية "مسلم ، مسيحى"، وندعو مختلف الفئات "طلاب، عمال، فلاحين، موظفين، حرفيين" رجالا ونساء النزول لصناديق الاقتراع يومي 26، 27 ، 28 مارس الجاري، لنقول للعالم كله أن مصر بكامل قوتها، ونحن اقوى من أى تحديات أو اي مآرب تتخذ ضدنا من الخارج، ومهمتنا الحقيقية في عدد الوافدين أمام اللجان لتظهر صورة مصر الحقيقة أمام شعوب العالم ، مضيفا ولن نسمح لأي أحد أن يتحدث عن مصر بسوء.

وتقدم مجاهد باسم جميع أهالي القليوبية بالشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل الذين يحمون الوطن من الداخل والخارج.

وقال فضيلة الشيخ محمود أبو حبسة إن المشاركة في الانتخابات واجب ديني قبل ان يكون واجبا وطنيا وبناء الاوطان من مقاصد الأديان ، مشيرا إلى أنه من يعلن المشاركة الجادة في الانتخابات فقد اعلن انتماءه وولاءه لهذا الوطن ، والبعد عن الإشاعات المغردة وأحداث الفتنة، وعلينا أن نقف جميعا على قلب رجل واحد صامد أمام اللجان لنظهر للعالم أن هؤلاء هم المصريون.