مؤتمر حاشد لدعم وتأييد الرئيس السيسى بقرية الدناقلة فى سوهاج.. فيديو وصور







سوهاج محمود مقبول

نظم أهالى قرية الدناقلة بمركز المنشأة جنوب سوهاج، مؤتمرا حاشدا اليوم بدوار عائلة الشقيرى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة بحضور عمد ومشايخ العائلات ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعدد من الشخصيات العامة واعضاء عن مجلس النواب وحوالى 2000 شخص من أهالى القرية.

بدأ الحفل بتلاوة أيات من الذكر الحكيم "القرأن الكريم" وتم عرض فيلم تسجيلى لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية، أعقبه عرض فنى لأطفال قصر ثقافة المنشأة وأغانى وطنية.

وقال فايد الشقيرى، عمدة قرية الدناقلة فى كلمته خلال المؤتمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر بالبلاد إلى بر الأمان ووضع روحه على كفه فى تصديه للجماعات المتطرفة التى كانت تريد اختطاف البلاد إلى نفق مظلم، مؤكدا أن أبسط الحقوق التى يجب أن يردها الشعب للسيسى هو إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية لتكملة مسيرة الإنجازات والقضاء التام على الإرهاب واقتلاع جذوره من البلاد.

وأكد عمدة القرية أن جميع أهالى قريته لن يتخلف منهم أحد فى الذهاب لصناديق الانتخابات وسيحتشدون منذ لحظة فتح اللجان للإدلاء بأصواتهم للرئيس السيسى، مؤكدا أن خروج الشعب بكثافة سيكون خير رسالة للعالم أجمع على مدى محبة الشعب لرئيسهم المحبوب.

وأعلن عمدة القرية عن تبرع عائلته بملغ مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر إيمانا منهم بأن عليهم المشاركة فى بناء وطنهم.

وقال محمود نورالدين الشقيرى، رجال أعمال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعرف ما يفعله جيدا وجميع الشعب المصرى سيتحمل معه الصعاب لأنهم يثقون فى قدرته إلى قيادة مصر إلى مستقبل مشرق وأن جميع الشعب بمختلف طوائفه يثق فى قرارات الرئيس وحكمته فى إدارة البلاد.

وقال محمد لبيب، أمين تنظيم جمعية من أجل مصر بسوهاج، بأن محبة الرئيس السيسى فى قلوب جميع ابناء سوهاج بصفة خاصة وجميع أهل مصر بصفة عامة، مؤكدا أن انتخاب السيسى لفترة رئاسية ثانية لن يكون من فراغ بل ناتج عن محبه من جميع المواطنين، مؤكدا أن الرئيسى السيسى الجميع يعلم انه سيفوز فى انتخابات الرئاسة وتلك حقيقه لا تخفى على أحد، وذلك بسبب شعبيته الجارفة وقدرته على تحمل المسئولين فى ظرف صعب مرت بها البلاد.