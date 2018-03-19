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مؤتمر جماهيري بكفر الشيخ لدعم وتأييد الرئيس السيسي

الإثنين، 19 مارس 2018 10:51 م
مؤتمر جماهيري بكفر الشيخ لدعم وتأييد الرئيس السيسي جانب من المؤتمر





كفرالشيخ - محمد سليمان
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نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة كفرالشيخ، سابع مؤتمر جماهيري حاشد بمركز مطوبس، للدعاية الانتخابية لمرشح رئاسة الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت رعاية اللواء السيد نصر،  محافظ كفرالشيخ، برئاسة الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بالمحافظة.

حضر المؤتمر الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الأمين العام لحملة كلنا معاك بقطاع وسط الدلتا، والدكتور الغمري الشوادفي،  أمين تنظيم الحملة بمحافظة كفرالشيخ، النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة مطوبس وفوه،  والمهندس عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور وائل سرحان، أمين الشباب بالحملة، والمهندس محمد سعد الصمودي،  أمين عام الحملة بمركز مطوبس والدكتورة فريدة عبده عضو المجلس المحلي السابق للمحافظة ، والدكتور أحمد كنون أمين الإعلام بمركز مطوبس، وأكثر من 4 ألاف مواطن من أبناء مدينة ومركز مطوبس والقري التابعة له.

وأكد المهندس محمد سعد الصمودي، الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بمركز مطوبس، أن أبناء مركز قلين علي قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية الأسبوع القادم، لرد الجميل للرئيس نظرا لما قدمه لأبناء هذا الشعب، ولما يتمتع به الرئيس من حب حقيقي من جموع الصيادين والزراع والموظفين والشباب والمرأة من أبناء مطوبس ، ووجه الدعوة للجماهير للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس الجاري لرد الجميل لمن أعاد هيبة مصر بين جميع دول العالم.

 


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