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مؤتمر جماهيرى ببنى سويف لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 19 مارس 2018 05:33 م
مؤتمر جماهيرى ببنى سويف لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية مؤتمر جماهيرى ببنى سويف لدعم السيسى





بنى سويف - أيمن لطفى
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أشاد أحمد حسين البراوى، رئيس حزب "صوت الشعب" بالتضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، فى مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، معلنا دعم الحزب وتأييده للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه الحزب مساء اليوم بمدينة إهناسيا غرب بنى سويف، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ثانية، بحضور اللواء محمد عزت، أمين عام محافظة بنى سويف وقيادات هيئة مكتب الحزب، وكل من عمر أبو خضرة أمين عام حزب حماة الوطن ببنى سويف، وليد سليم منسق عام جمعية من أجل مصر، واللواء متقاعد محمد عوض أحد أبطال حرب أكتوبر، والعميد محمود صبرى، أمين بندر بنى سويف فى حملة تحيا مصر، وتونى عثمان أمين العمال بالحملة، والدكتور حسنى صادق أمين عام الإعلام بالحزب، وعدد من الشخصيات العامة وكبار عائلات مركز ومدينة إهناسيا، والمئات من المواطنين.

 

واستعرض البراوى خلال كلمته المشروعات المختلفة التى افتتحها الرئيس السيسى، واهتمامه بالفقراء وتوفير فرص عمل للشباب، ولفت إلى أن الحزب أسس وانطلق من بنى سويف إحدى محافظات صعيد مصر، مؤكدا أن أمانات الحزب بالمحافظات تفتح أبوابها لاستقبال الشباب وترحب بانضمامه إليها.

 

وفى كلمته حث اللواء محمد عزت، أمين عام الحزب ببنى سويف، المواطنين جميعا "شيوخ، شباب، سيدات" على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الحزب يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد البلاد فى وقت عصيب، مشيدا بالعملية الشاملة لقوات الجيش والشرطة فى سيناء .

 

1- احمد البرازى رئيس حزب صوت الشعب
1- احمد البرازى رئيس حزب صوت الشعب

 

2- جانب من المؤتمر
2- جانب من المؤتمر

 

3- اللواء محم عزت امين الحزب ببنى سويف
3- اللواء محم عزت امين الحزب ببنى سويف

 

4- جانب من المشاركين فى المؤتمر
4- جانب من المشاركين فى المؤتمر

 

5- تلاوة القران فى بداية المؤتمر
5- تلاوة القران فى بداية المؤتمر

 

6- جانب من الحضور
6- جانب من الحضور

 


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