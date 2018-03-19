مؤتمر السياحة بالإسكندرية يوصى بزيادة الغرف الفندقية







الإسكندرية جاكلين منير و ميرفت رشاد

أعلن اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنابة عن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية توصيات مؤتمر الإسكندرية "السياحية.. المشكلة والحل" فى ختام فعالياته؛ موضحا أن التوصيات تضمنت العمل على دعم سياحة المؤتمرات وتشجيع المستثمرين لإنشاء قاعات مؤتمرات ذات سعت عالية ومستوى دولى، العمل على دعم السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات الطبية وجعل الإسكندرية مركزا متميزا للسياحة العلاجية، دعم تطوير مطار برج العرب والمنطقة المحيطة به ورفع السعة الإجمالية للركاب وتسهيل حركة النقل الجوى وزيادة عوامل الجذب لشركات النقل الجوى الخاصة ومراجعة اسم المطار.

وتابع: كذلك التوسع فى تشجيع الاستثمار فى مجال الغرف الفندقية وخاصة فى مناطق الساحل الشمالى والكينج مريوط، العمل على دعم التسويق الإلكترونى للسياحة بالإسكندرية وإنشاء قاعدة بيانات سياحية للإسكندرية، ربط مدينة برج العرب مع مدينة الإسكندرية بوسائل نقل غير تقليدية مثل القطار السريع والمونوريل لربط المطار الدولى بالمدينة .

كما أوصى المؤتمر الاهتمام بدعم النقل السياحى وتشجيع دخول القطاع الخاص بوسائل نقل غير تقليدية ومتنوعة تناسب كافة الاحتياجات و العمل على دعم سياحة الآثار الغارقة وإحياء مشروع الآثار الغارقة بالإسكندرية، إضافة إلى التركيز على التسويق السياحى والتوعية السياحية والمشاركة فى المؤتمرات السياحية الدولية وتشجيع التسويق الإلكترونى للسياحة بالإسكندرية و العمل على تنسيق إعادة العبارات السياحية بين الإسكندرية وقبرص وفرنسا واليونان ودراسة إمكانية معاملة المراكب السياحية معاملة المراكب المصرية والرسوم المفروضة عليها .