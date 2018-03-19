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للفائزين بقرعة حج الداخلية.. تعرفوا على الأوراق المطلوبة قبل السفر

الإثنين، 19 مارس 2018 10:32 م
للفائزين بقرعة حج الداخلية.. تعرفوا على الأوراق المطلوبة قبل السفر قرعة الحج - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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تنتهى كافة مديريات الأمن، اليوم الاثنين، من إجراء قرعة الحج العلانية، وإعلان أسماء الفائزين، ويقدم "اليوم السابع"، للقراء عرضاً بالمستندات المطلوبة قبل السفر:

1- جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق "إن وجد"، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة.

2- صورتين حديثة مقاس 4 × 6 بخلفية بيضاء مدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز.

3- البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم "لقاح الأنفلوانزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135 ACYW، والحمى المخية الشوكية".

4- صحيفة حالة جنائية مميكنة "فيش الحج".

5- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم "إن وجدوا" فى سن التجنيد.

6- موافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عمله.


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