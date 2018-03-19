للفائزين بقرعة حج الداخلية.. تعرفوا على الأوراق المطلوبة قبل السفر







كتب محمود عبد الراضى

تنتهى كافة مديريات الأمن، اليوم الاثنين، من إجراء قرعة الحج العلانية، وإعلان أسماء الفائزين، ويقدم "اليوم السابع"، للقراء عرضاً بالمستندات المطلوبة قبل السفر:

1- جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق "إن وجد"، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة.

2- صورتين حديثة مقاس 4 × 6 بخلفية بيضاء مدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز.

3- البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم "لقاح الأنفلوانزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135 ACYW، والحمى المخية الشوكية".

4- صحيفة حالة جنائية مميكنة "فيش الحج".

5- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم "إن وجدوا" فى سن التجنيد.

6- موافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عمله.