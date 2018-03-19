للفائزين بقرعة حج الداخلية.. تعرفوا على الأوراق المطلوبة قبل السفر

للفائزين بقرعة حج الداخلية.. تعرفوا على الأوراق المطلوبة قبل السفرالإثنين، 19 مارس 2018 10:32 م
قرعة الحج - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تنتهى كافة مديريات الأمن، اليوم الاثنين، من إجراء قرعة الحج العلانية، وإعلان أسماء الفائزين، ويقدم "اليوم السابع"، للقراء عرضاً بالمستندات المطلوبة قبل السفر:
1- جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق "إن وجد"، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة.
2- صورتين حديثة مقاس 4 × 6 بخلفية بيضاء مدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز.
3- البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم "لقاح الأنفلوانزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135 ACYW، والحمى المخية الشوكية".
4- صحيفة حالة جنائية مميكنة "فيش الحج".
5- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم "إن وجدوا" فى سن التجنيد.
6- موافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عمله.
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