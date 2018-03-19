لجنة الانتخابات الروسية: بوتين حصل على 981 ألف صوت فى القرم

لجنة الانتخابات الروسية: بوتين حصل على 981 ألف صوت فى القرمالإثنين، 19 مارس 2018 09:42 ص
فرز الأصوات بانتخابات روسيا
موسكو (أ ش أ)
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أفادت لجنة الانتخابات الروسية اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حصل على 92.14% من أصوات الناخبين فى جمهورية القرم، أى ما يعادل 981 ألفا حسب النتائج الأولية، فيما يصل إجمالى سكان القرم إلى 1.9 مليون نسمة.
وذكرت اللجنة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن فرز الأصوات فى شبه جزيرة القرم أوشك على الانتهاء، وأنها ستعلن عن الحصيلة النهائية للأصوات فى وقت لاحق من اليوم.
جدير بالذكر أن هذه المرة الأولى التى يشارك فيها سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول فى الانتخابات الرئاسية فى روسيا.
وكانت اللجنة الانتخابية الروسية المركزية قد أعلنت أمس حصول فلاديمير بوتين على 76.66% من أصوات الناخبين بعد فرز 99.83% من أوراق الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67%.
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