video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 09:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لجنة الانتخابات الروسية: بوتين حصل على 981 ألف صوت فى القرم

الإثنين، 19 مارس 2018 09:42 ص
لجنة الانتخابات الروسية: بوتين حصل على 981 ألف صوت فى القرم فرز الأصوات بانتخابات روسيا





موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت لجنة الانتخابات الروسية اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حصل على 92.14% من أصوات الناخبين فى جمهورية القرم، أى ما يعادل 981 ألفا حسب النتائج الأولية، فيما يصل إجمالى سكان القرم إلى 1.9 مليون نسمة.

وذكرت اللجنة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن فرز الأصوات فى شبه جزيرة القرم أوشك على الانتهاء، وأنها ستعلن عن الحصيلة النهائية للأصوات فى وقت لاحق من اليوم.

جدير بالذكر أن هذه المرة الأولى التى يشارك فيها سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول فى الانتخابات الرئاسية فى روسيا.

وكانت اللجنة الانتخابية الروسية المركزية قد أعلنت أمس حصول فلاديمير بوتين على 76.66% من أصوات الناخبين بعد فرز 99.83% من أوراق الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67%.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين يكتسح منافسيه فى انتخابات الرئاسة الروسية من الجولة الأولى.. الرئيس الروسى يحكم "الكرملين" للمرة الرابعة فى تاريخه حتى عام 2024.. رغبة الروس فى الاستقرار وضعف المنافسين "كلمة السر" فى فوز "القيصر"

صور.. فلاديمير بوتين يتقلد الولاية الرابعة لروسيا باكتساح.. ولد فى عائلة متواضعة وكافح حتى وصل لكرسى الكرملين..وصفوه برجل الاستقرار والازدهار.. أعاد هيبة بلاده وقلب موازين القوى بأسلحة تصل إلى أى مكان بالعالم

الرئيس الصينى يهنئ فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

السيسي يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيساً لروسيا

القرم

روسيا

بوتين

انتخابات روسيا

الانتخابات الرئاسيه فى روسيا

الانتخابات الرئاسيه الروسيه

فلاديمير بوتين

الانتخابات الروسيه




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة