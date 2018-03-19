لبيك اللهم لبيك.. بدء توافد المواطنين لحضور نتيجة حج القرعة بالقاهرة (صور)







كتب إبراهيم أحمد - تصوير عمرو مصطفى - محمد العاصى

بدأ منذ قليل ، توافد العشرات من المواطنين المتقدمين لحج القرعة بالقاهرة، الى داخل قاعة الاحتفالات بأكاديمية الشرطة بالعباسية، وذلك لحضور حفل إعلان نتيجة حج القرعة التى تنظمه مديرية أمن القاهرة، بأكاديمية الشرطة فى العباسية.

من جانبه، وجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، قطاع الإعلام والعلاقات بالمديرية، بقيادة العميد منتصر فتحى مدير الإدارة، بالعمل على تيسير كافة الأمور أمام المواطنين من المتقدمين لقرعة الحج وتيسير عملية دخولهم الأكاديمية، وتوفير المساعدة لكبار السن، لحين وصولهم إلى الأماكن المخصصة لهم داخل القاعة.

وتتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن، وفقاً للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الإدارة العامة للشئون الإدارية ويكون تحصيل الرسوم، فى اليوم التالى لإجراء القرعة العلنية حتى يوم 25 مارس الجارى عقب إتمام كافة التعاقدات بالمملكة العربية السعودية وكذا حساب قيمة رسوم الطيران.

وتضم قائمة المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج:

- جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة وسيتم رفض جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل نظراً لعدم قبول بياناته عند الإدراج بنظام المـسار الإلكترونى ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز عند تحصيل تكاليف الحج منه.

- فى حالة عدم وجود جواز سفر الحـاج الفائز فعلى المديرية إخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية بذلك قبل تحصيل تكاليف الحج منه لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن، ويجـــب إرفاق جواز سفر المحرم بجواز سفر السيدة المرافقة له.

- صورة حديثة مقاس (4 × 6) بخلفية بيضاء مدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز.

- البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم ( لقاح الأنفلوانزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135 ACYW، والحمى المخية الشوكية ) أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة.

- صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش الحج)بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) فى سن التجنيد، الفائزون بالقرعة "مواليد 18/3/1941" وما قبلهـا غير مطالبين بالموقـف التجنيدى عند السفر وماعـــدا ذلك يراعى تقديم مستند التجنيد عند سفره، وموافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عمله.















































































































































