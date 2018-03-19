لافروف يلغى زيارة مقررة إلى فيتنام فى اللحظات الأخيرة







(أ ف ب)

أعلنت هانوى أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ألغى فى اللحظة الأخيرة زيارة لفيتنام كان من المقرر إجراؤها، اليوم الاثنين وذلك "لأسباب لم تكن متوقعة"، وذلك بعد ساعات على إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا.

وكان يفترض أن يبدأ لافروف زيارته الاثنين. إلا أن وزارة الخارجية الفيتنامية أعلنت إلغاء الزيارة فى رسالة الكترونية، قبل ساعة من لقاء الوزير الروسى مع الرئيس تران داى كوانج. وقالت "لأسباب غير متوقعة، لن تحصل زيارة وزير الخارجية لفيتنام"، وأضافت "سنعلن لوكالات الأنباء فى وقت لاحق عن موعد الزيارة الجديدة".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية فى موسكو فى بيان "بسبب تغيير فى برنامج عمل وزير الخارجية، تم تغيير موعد رحلته الى فيتنام"، وكان مصدر دبلوماسى روسى فى هانوى قال لوكالة فرانس برس ان "لافروف ألغى زيارته لسبب تقني، وليس سياسيا".

وأعيد انتخاب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأحد رئيسا لروسيا لولاية رابعة فى انتخابات اشبه باستفتاء، نددت بها المعارضة ووصفتها بالمزورة.

وتم إلغاء زيارة لافروف أحد المقربين من بوتين والوزير فى الحكومة الروسية منذ أعوام فى الوقت الذى يزور فيه وفد من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بريطانيا الاثنين، وسيجمع هؤلاء الخبراء عينات من غاز الأعصاب المستخدم فى هجوم ضد جاسوس روسى سابق على الأراضى البريطانية.

ووجهت لندن الاتهام لروسيا بعد العثور على الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وإبنته يوليا فاقدى الوعى وأدخلا المستشفى فى 4 مارس فى حال حرجة بعد تعرضهما للتسميم بغاز الأعصاب.

وطلبت القوى الغربية من روسيا ان تقدم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاى، كل المعلومات عن برنامج كيميائى يحمل اسم "نوفيتشوك" ويتعلق بمادة سامة للأعصاب ابتكرها علماء سوفيات إبان ثمانينات القرن الماضى، بحسب الغربيين وخبير كيميائى روسى سابق يعيش فى الولايات المتحدة، أما روسيا فتنفى بشكل قاطع وجود برنامج من هذا النوع، وقال بوتين أن "روسيا ليست لديها مواد كهذه، لقد دمرنا كل أسلحتنا الكيميائية تحت اشراف مراقبين دوليين".