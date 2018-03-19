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كيف تواجه "النقل العام" التحرش فى الأتوبيس بدورين؟.. (صور)

الإثنين، 19 مارس 2018 07:34 م
كيف تواجه "النقل العام" التحرش فى الأتوبيس بدورين؟.. (صور) الدور العلوى للاتوبيس بدورين





كتب سيد الخلفاوى
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أعجب الجميع بفكرة تشغيل الأتوبيس بدورين، التى أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة بتشغيله منذ أيام بشوارع العاصمة، ولكون التجربة جديدة على سكان العاصمة، هناك عدد من الأسئلة التى تتردد كثيرا على أذهان بعض المواطنين، من بينها .. كيف ستواجه "النقل العام" التحرش فى الطابق العلوى للأتوبيس بدورين؟.
 
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ويجيب "اليوم السابع" عن هذا السؤال فى السطور التالية..

 
1. الأتوبيس به كاميرات مراقبة أغلبها فى الدور العلوى للأتوبيس.
2. يوجد شاشة أمام السائق مباشرة يرى من خلالها الركاب بالدور العلوى.
3. مرور الملاحظين بشكل مستمر على الحافلة وخاصة الدور العلوى.
4. لدى السائق ميكرفون متصل بإذاعة داخلية للأتوبيس يحذر من خلالها الركاب.
5. الأتوبيس ممنوع به الوقوف مما يجعل السائق يرى جميع الركاب بوضوح.
 
 

 

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