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كهربائى يحرر محضرا ضد زوجين بعد بيع كليته بالمنوفية

الإثنين، 19 مارس 2018 10:27 ص
كهربائى يحرر محضرا ضد زوجين بعد بيع كليته بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية





المنوفية - محمود شاكر
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حرر كهربائى محضر، يتضرر فيه من شخص وزوجته بعد الاتفاق معهما على بيع كليته بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ "م . و . إ" 24 سنة، كهربائى ومقيم دائرة مركزشبين الكوم، بتضرره من ‏"ع . م . ا" وزوجته "أ . أ . ع" المقيمان بذات الناحية، "لم يستجوبا"، لقيامهما بالتغرير به ‏والاتفاق معه على بيع كُليته نظير مبلغ مالى قدره 14 ألف جنيه، وتحصل على إيصال أمانة بالمبلغ منهما لضمان إتمام الاتفاق.

وتم مناظرة الشاكى وتبين وجود أثار خياطة فى الجانب الأيمن ‏له، أعيد قيد المحضر برقم 3983 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.


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