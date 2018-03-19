كهربائى يحرر محضرا ضد زوجين بعد بيع كليته بالمنوفية

اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
حرر كهربائى محضر، يتضرر فيه من شخص وزوجته بعد الاتفاق معهما على بيع كليته بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ "م . و . إ" 24 سنة، كهربائى ومقيم دائرة مركزشبين الكوم، بتضرره من "ع . م . ا" وزوجته "أ . أ . ع" المقيمان بذات الناحية، "لم يستجوبا"، لقيامهما بالتغرير به والاتفاق معه على بيع كُليته نظير مبلغ مالى قدره 14 ألف جنيه، وتحصل على إيصال أمانة بالمبلغ منهما لضمان إتمام الاتفاق.
وتم مناظرة الشاكى وتبين وجود أثار خياطة فى الجانب الأيمن له، أعيد قيد المحضر برقم 3983 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
إضافة تعليق
فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال
فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة