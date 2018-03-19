كهرباء مصر الوسطى: إنجاز خطة تحويل الكابلات الهوائية لأرضية بنسبة 85%







كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن نسبة التنفيذ بخطة تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بالشركة بلغت حوالى 85 %، بإجمالى 153 خط بطول كابلات 130 كيلو متر.



وأضاف فوده ، خلال اجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة به لمتابعة مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، أنه فيما يتعلق بشبكة الجهد المتوسط تم إحلال وتجديد (185) عمود، (17) كم موصلات، (3.5) كم كابلات، كما تم الانتهاء من عدد من التوسعات لنفس الشبكة منها (603) عامود، (55) كم موصلات، (105) كم كابلات.



وحول شبكات الجهد المنخفض قال فودة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ (1600) عمود، (520) كم موصلات، (15) كم كابلات، فضلاً عن الانتهاء من عدد من التوسعات حيث تم الانتهاء من تنفيذ (150) عامود، (35) كم موصلات، (3) كم كابلات، كما تم تنفيذ عدد من التوسعات للمحولات حيث تم الانتهاء من تنفيذ (17) كشك بالمحول، (18) لوحة جهد متوسط .



وحول الموقف التنفيذى للخطة الطموحة أوضح فودة، أنه تم إحلال وتجديد (328) كشك بالمحول، (4) لوحات جهد متوسط،

وبالنسبة لشبكة الجهد المتوسط تم إحلال وتجديد (262) عامود، (27) كم موصلات، (15) كم كابلات، و (2) موزعات ، كما تم الانتهاء من عدد من التوسعات لشبكة الجهد المتوسط لعدد (25) لوحة جهد متوسط ، (1297) عامود، (83) كم موصلات، (270) كم كابلات، و (3) موزعات ، كما تم توريد (9) منظمات.



وأكد الدكتور محمد شاكر ، خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.



وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة حيث من المقرر الانتهاء من ذلك بحلول ديسمبر 2018.



كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد..



الجدير بالذكر أن نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء يمتد إلى عدد من المحافظات تتضمن الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الواحات، جزء من محافظة الجيزة، جزء من الوادى الجديد، وبنى مزار.

