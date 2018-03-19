كلية الطب البيطرى تحقق المركز الأول فى مسابقة دورى المعلومات بجامعة السادات

كلية الطب البيطرى تحقق المركز الأول فى مسابقة دورى المعلومات بجامعة الساداتالإثنين، 19 مارس 2018 01:28 م
جامعه المنوفيه -ارشيفيه
المنوفية _ محمد فتحى
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حقق فريق كلية الطب البيطرى بجامعه المنوفية المركز الأول بدورى المعلومات العامة على مستوى الجامعة وذلك بعد تغلبه على كلية التجارة بنتيجة 95 -85 .
جاء ذلك بحضور الدكتور هانى يوسف حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهيثم قنديل مدير عام إدارة رعاية الطلاب والسادة أعضاء لجنة التحكيم الدكتور علاء حميدة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس،والدكتور راتب نبيل المدير التنفيذى للمشروعات،والدكتور علاء الدين حسين وكيل كلية الطب البيطرى لشئون التعليم والطلاب.
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