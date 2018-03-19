"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت لجنة متحدى الإعاقة بحملة "كلنا معاك من أجل مصر" مؤتمرا جماهيريا حاشدا بنادى العزيمة بالإسماعيلية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة، بحضور أحمد العايدى أمين الحملة بالمحافظة، والإعلامى علاء وحيد أمين الإعلام بالمحافظة، وهشام إبراهيم أمين لجنة متحدى الإعاقة بالحملة، وهيئات مكاتب المحافظة والمراكز والقرى.

حضرالمؤتمر أيضًا اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، والدكتورة كريمة حلمى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس، والدكتور إبراهيم فارس، عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور حسين أنور جمعة، والدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، وجيهان فؤاد أمينة المرأة بحملة من أجل مصر بالإسماعيلية، ومحمد عطوة مدير نادى العزيمة بالإسماعيلية، وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والمئات من أعضاء نادى العزيمة بالإسماعيلية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى، ثم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وقراءة القرآن الكريم.

وخلال المؤتمر، تم استعراض الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التى تحققت على أرض القنطرة شرق خاصة وعلى أرض مصرعامة خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى، كما تم عرض صور الشهداء، الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل تراب هذا الوطن الغالى الثمين.

وأكد جميع المشاركون فى المؤتمر على حتمية النزول إلى لجان الاقتراع، أثناء إجراء الانتخابات فى التوقيت المحدد له 26و27و28 من مارس الجارى للمشاركة الحقيقية فى اختيار الرئيس واستكمال حقه فى الممارسة الديمقراطية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتكملة مسيرة التنمية والبناء لمصر الجديدة، موجهين رسالة للعالم أجمع أننا كمصريون جميعا على قلب رجل واحد فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه مصر على كافة المستويات، ومؤكدين على مدى وعى الشعب المصرى العريق، حيث أعلن الحاضرون تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي وثقتهم الكاملة فيه.



























































