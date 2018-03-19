كردستان: إعلان الحداد فى السليمانية ليس من اختصاص ليس من صلاحيات المحافظ







وكالات

أعلنت رئاسة حكومة إقليم كردستان، أن إعلان الحداد تعاطفا مع مدينة عفرين ليس من صلاحيات محافظ السليمانية، مؤكدة أن هذا القرار حصرى بمجلس وزراء الإقليم.

وقالت الرئاسة فى بيان نشرته السومرية نيوز إنه "بشأن إعلان الحداد لثلاثة أيام من قبل محافظ السليمانية لمساندة عفرين، نعلن تعاطفنا ومستندات لأهالى عفرين الذى يواجه الحرب والنزوح".

وأضافت الرئاسة أن "إعلان الحداد ليس من صلاحيات المحافظ من الناحية القانونية والإدارية"، مؤكدة أن "هذا القرار من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا".

وأعلن محافظ السليمانية هفال أبوبكر، الحداد ثلاثة أيام فى المحافظة وإلغاء الاحتفالات بأعياد نوروز، فيما عزت سبب ذلك إلى سيطرة القوات التركية على عفرين.