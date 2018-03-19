video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 06:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بعد إعلان الحداد فى المحافظة

كردستان: إعلان الحداد فى السليمانية ليس من اختصاص ليس من صلاحيات المحافظ

الإثنين، 19 مارس 2018 05:39 ص
كردستان: إعلان الحداد فى السليمانية ليس من اختصاص ليس من صلاحيات المحافظ مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق





وكالات
إضافة تعليق

أعلنت رئاسة حكومة إقليم كردستان، أن إعلان الحداد تعاطفا مع مدينة عفرين ليس من صلاحيات محافظ السليمانية، مؤكدة أن هذا القرار حصرى بمجلس وزراء الإقليم.

وقالت الرئاسة فى بيان نشرته السومرية نيوز إنه "بشأن إعلان الحداد لثلاثة أيام من قبل محافظ السليمانية لمساندة عفرين، نعلن تعاطفنا ومستندات لأهالى عفرين الذى يواجه الحرب والنزوح".

وأضافت الرئاسة أن "إعلان الحداد ليس من صلاحيات المحافظ من الناحية القانونية والإدارية"، مؤكدة أن "هذا القرار من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا".

وأعلن محافظ السليمانية هفال أبوبكر، الحداد ثلاثة أيام فى المحافظة وإلغاء الاحتفالات بأعياد نوروز، فيما عزت سبب ذلك إلى سيطرة القوات التركية على عفرين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مطار كردستان يواصل العمل بعد رفع حظر السلطات العراقية

العبادى يؤكد لنائب الرئيس الأمريكى وضع خطة لحل الخلافات مع إقليم كردستان

كردستان

السليمانية

إعلان الحداد

العراق

عفرين




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

حكايات كأس العالم.. فضيحة تحكيمية بمواجهة كرواتيا وأستراليا بنسخة 2006

حكايات كأس العالم.. فضيحة تحكيمية بمواجهة كرواتيا وأستراليا بنسخة 2006

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة