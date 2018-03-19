كاتب ليبيى بمؤتمر دعم السيسى: بلدنا مُزقت وأقول للمصريين حافظوا على بلدكم







كتب مصطفى السيد - تصوير أحمد هندى

قال عبد الله اللموشى، الكاتب الليبى، إن الدولة المصرية احتضنت أكثر من 10 ملايين مواطن عربى من ليبيا والعراق وسوريا واليمن، لجأوا لها للظروف التى مرت بها بلادهم، مضيفا:" أنا من بلد مُزق أوصاله ونسائه رملت ويتمت أطفاله ودمرت مقدراته ونهبت خيراته وهذا تم بيد أبنائه واستغل العدو رغبتهم فى التغيير".

وأضاف الكاتب الليبى، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الذى ينظمه النائب حاتم باشات مساء اليوم الإثنين بميدان الأميرية، بعنوان "انزل وشارك لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات": " نحن الليبيين لا نتمنى أن تقع مصر فيما وقعت فيه بلدنا".

وأشار إلى أن مصر يطمع فيها الطامعون ورصدوا لتدميرها الملايين لكنهم فشلوا وعجزوا، وتابع: "وأمامكم نموذج ليبيا حافظوا على بلدكم واعلموا أن مصر قوة مؤثرة فى العالم كله".