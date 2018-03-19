قوات كويتية تتوجه إلى السعودية للمشاركة فى "درع الخليج المشترك1"الإثنين، 19 مارس 2018 04:23 م
عناصر من الجيش الكويتى
الكويت أ ش أ
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توجهت قوة كويتية تضم قوة من لواء المغاوير (25)، وقوة لواء (صالح المحمد الآلى 94)، وكتيبة المشاة البحرية، اليوم الاثنين، إلى السعودية؛ للمشاركة فى تمرين (درع الخليج المشترك 1) .
وقالت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية - فى بيان صحفي- إن التمرين سيبدأ غدا الثلاثاء، ويستمر حتى 16 أبريل المقبل، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
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