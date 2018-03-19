قوات الحزام الأمنى المدعومة من التحالف العربى تبدأ عملها بمحافظة الضالع اليمنية

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بدأت القوة التابعة لـ" قوات الحزام الأمني" - التى تدعمها قوات التحالف العربي- اليوم الاثنين انتشارها بمحافظة الضالع اليمنية؛ استكمالًا لتحقيق الأمن والأمان فى المحافظات المحررة من مليشيات الحوثى الانقلابية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن قوات الحزام الأمنى تباشر أعمالها فى المحافظة بعد تلقيها دورات عسكرية وأمنية وثقافية تحت إشراف قيادة التحالف العربى فى عدن، وشمل التدريب أساليب التفتيش والمراقبة والاتصالات والتعامل مع المجتمع لتوفير حماية أمنية مجتمعية تساعد اليمنيين وتسهل تحركاتهم بأمن وآمان.

واستطاعت قوات الحزام الأمنى منذ إطلاقها من تحقيق التوازن فى المعادلة الأمنية لصالح السلطة الشرعية وتقويض حركة الجماعات المتطرفة والمنفلتة.

وتقدم المواطنون فى محافظة الضالع بالشكر والعرفان إلى دول التحالف العربى لتفعيل الحزام الأمنى باعتبارها خطوة مهمة تسهم فى استتباب الأمن بالمحافظة ودحر الإرهاب.

وتعد الضالع محافظة حدودية يمنية، وبرزت فى الآونة الأخيرة زيادة فى عمليات التهريب والعمليات الإرهابية التى من شأنها تقويض الأمن فيها وقامت ألوية الدعم والإسناد بتوزيع الضالع إلى قطاعات أمنية وفتح نقاط فى كل قطاع.

كما تجدر الإشارة إلى أن قوات الحزام الأمنى نجحت منذ إطلاقها فى ضبط العشرات من عناصر تنظيم القاعدة وعناصر أخرى مسلحة يشتبه بتورطها فى تنفيذ عمليات الاغتيالات ومداهمة معامل للتفخيخ وتجهيز العربات الملغمة إلى جانب ضبط عبوات ناسفة ومخازن للأسلحة والمواد المتفجرة فى عدد من المحافظات اليمنية لتثبت نجاحها فى بسط الأمن والاستقرار.