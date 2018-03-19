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قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس

الإثنين، 19 مارس 2018 11:15 ص
قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية





رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، 10 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل من أنحاء الضفة الغربية والقدس.

ففى مدينة القدس، اعتقل جيش الاحتلال 5 مواطنين بينهم الطفل حمودة كفاح عسكر.. كما خط مستوطنون فجر اليوم، شعارات عنصرية وخربوا إطارات مركبات فى بلدة حزما شمال القدس.. وفى رام الله، اعتقلت القوات شابين، وشابا واحدا من كل من جنين وبيت لحم والخليل.

وداهمت تلك القوات عدة أحياء فى مدينة الخليل، وبلدتى الشيوخ، ويطا، ونصبت حواجزها على مداخل بلدتى سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشمالى "جورة بحلص"، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت فى بطاقات راكبيها.

 


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