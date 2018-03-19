قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس

قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدسالإثنين، 19 مارس 2018 11:15 ص
قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، 10 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل من أنحاء الضفة الغربية والقدس.
ففى مدينة القدس، اعتقل جيش الاحتلال 5 مواطنين بينهم الطفل حمودة كفاح عسكر.. كما خط مستوطنون فجر اليوم، شعارات عنصرية وخربوا إطارات مركبات فى بلدة حزما شمال القدس.. وفى رام الله، اعتقلت القوات شابين، وشابا واحدا من كل من جنين وبيت لحم والخليل.
وداهمت تلك القوات عدة أحياء فى مدينة الخليل، وبلدتى الشيوخ، ويطا، ونصبت حواجزها على مداخل بلدتى سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشمالى "جورة بحلص"، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت فى بطاقات راكبيها.
إضافة تعليق
فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال
فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة