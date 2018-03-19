قنصل فلسطين بالإسكندرية: نثق فى الرئيس السيسى والجيش فى القضاء على الارهاب

قنصل فلسطين بالإسكندرية: نثق فى الرئيس السيسى والجيش فى القضاء على الارهابالإثنين، 19 مارس 2018 03:50 م
حسام الدباس قنصل فلسطين بالإسكندرية
الإسكندرية: ميرفت رشاد وجاكلين منير
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قال السفير حسام الدباس قنصل فلسطين بالإسكندرية، إن السياحة لها دور كبير فى الدخل الاقتصادى وتبادل الثقافات بين الدول، وإن مصر غنية بالآثار وأخلاق شعبها الكريم، وإن الشعب المصرى يكرم ضيفه ويسقبله بحضارة دائما.
وأضاف قنصل فلسطين خلال مؤتمر "السياحة.. المشكلة والحل"، تحت رعاية محافظة الإسكندرية ووزارة السياحة، وتنظمه غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإسكندرية، أن الإرهاب قد أثر على السياحة والتنمية فى مجمل الدول العربية، وأن فلسطين تثق فى الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش فى القضاء على الإرهاب، مشددا على أن الإرهاب سينتهى لتعود مصر قوية وعزيزة، وأن الاسكندرية ذات سمعة كبيرة فى دول البحر المتوسط، وهى ملتقى الحضارات.
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