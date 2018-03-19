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الإثنين، 19 مارس 2018 04:43 م
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الرئيسية اقتصاد وبورصة

"فيس بوك" يهبط بالأسهم الأمريكية عند الفتح

الإثنين، 19 مارس 2018 04:45 م
"فيس بوك" يهبط بالأسهم الأمريكية عند الفتح فيس بوك -أرشيفية





(رويترز)
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فتحت المؤشرات الأمريكية الرئيسية منخفضة اليوم الإثنين، مع تأثر أسهم التكنولوجيا والسوق عموما بأنباء إساءة استخدام بيانات مستخدمى "فيس بوك".

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 90.8 نقطة بما يعادل 0.36 بالمئة إلى 24855.71 نقطة وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.84 نقطة أو 0.43 بالمئة ليسجل 2740.17 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 63.99 نقطة أو 0.86 بالمئة إلى 7418 نقطة.


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