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فيديو وصور.. مصر للطيران توقع عقد رعاية نقل الفراعنة وتكشف عن طائرة كأس العالم

الإثنين، 19 مارس 2018 10:24 م
فيديو وصور.. مصر للطيران توقع عقد رعاية نقل الفراعنة وتكشف عن طائرة كأس العالم مصر للطيران توقيع عقد رعاية نقل الفراعنة وتكشف عن طائرة كأس العالم





كتب أحمد مصطفى _ محمود عبد الغنى
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نظمت مصر للطيران وشركة برزنتيشن راعية الكرة المصرية مؤتمرا صحفيا بصالة 4 بمطار القاهرة مساء اليوم الإثنين، للإعلان عن توقيع عقد رعاية نقل المنتخب المصرى، والكشف عن الطائرة الجديدة التى تم تخصيصها لنقل البعثة إلى روسيا فى تصفيات كأس العالم المقرر إقامتها يونيو المقبل.

وحملت الطائرة علم مصر بالإضافة إلى صور المدير الفنى للمنتخب هيكتور كوبر وبعض لاعبى المنتخب منهم محمد صلاح، محمد النني، عصام الحضري، والتقط الحضور الصور التذكارية مع الوزراء بجوار الطائرة، كما تمت إقامة حفل غنائي.

وعقد المؤتمر بحضور وزير الطيران المدنى شريف فتحى، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة، والمهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن، وعددا من الوزراء وقيادات وزارة الطيران وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

 

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