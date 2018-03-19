فيديو وصور.. بوتين يلتقى منافسيه فى الانتخابات الرئاسية الروسية بالكرملين







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

التقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، منافسيه فى الانتخابات الرئاسية الروسية، وذلك بعد إعلان فوزه رسميا بنسبة 76.66 % ما يعادل أصوات أكثر من 65 مليون ناخب.

وقال بوتين لمنافسيه، يتعين علينا إيلاء القدرة الدفاعية للبلاد، الاهتمام اللازم ومواصلة تعزيزها، لن ندخل في سباق تسلح، بل على العكس، سنقوم ببناء علاقات مع جميع دول العالم بطريقة بناءة".

وذكر بوتين أن الهدف الرئيسي للحكومة الروسية هو ضمان رفاهية الناس، مشيرا إلى ضرورة خفض عدد المواطنين القابعين تحت خط الفقر.

وذكرت اللجنة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن فرز الأصوات فى شبه جزيرة القرم أوشك على الانتهاء، وأنها ستعلن عن الحصيلة النهائية للأصوات فى وقت لاحق من اليوم.



لقاء بوتين مع منافسيه



جانب من لقاء بوتين



الرئيس الروسى فلاديمير بوتين



وصول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين



جانب من اللقاء