فيديو.. نشوى مصطفى من داخل سجن النساء: كل عام وأمهاتنا بخير وسلام







كتب محمود عبد الراضى

قالت الفنانة نشوى مصطفى، إن احتفال وزارة الداخلية بالأمهات السجينات تزامنا مع عيد الأم عمل إنسانى، مطالبة باستمرار هذا التقليد كل عام، حتى ندخل السعادة على الجميع.

وأضافت نشوى مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش احتفال السجون بالأمهات السجينات، يجب علينا جميعا أن نعمل على تخفيف العبء النفسى عن السجينات، ويجب على المجتمع أن يتقبلهن بعد قضاء العقوبة، فالسجينة قد أخطأت وقضت عقوبتها فلنتجاوز عن ذلك.

وثمنت المشروعات التى تقيمها وزارة الداخلية داخل السجون، حتى تتعلم السجينات حرف وتتغلب على وقتها، فضلا عن الحصول على ربح، مطالبة الجميع أن يساهموا فى شراء هذه المنتجات من خلال معارض السجون بالقاهرة الكبرى.

ووجهت النجمة التحية لكل الأمهات فى عيد الأم، قائلة: كل عام وأمهات مصر بخير وصحة وسلام.

وكان قطاع السجون بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء مجدى عبد الغفار، أقام حفل كبير داخل سجن النساء، حضره كوكبة من الفنانين على رأسهم أشرف ذكي نقيب الممثلين، وسوسن بدر، وسهير عبد العزيز، وعفاف شعيب، وسعد الصغير وشعبان عبد الرحيم، ونشوى مصطفى.