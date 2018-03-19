video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. نشوى مصطفى من داخل سجن النساء: كل عام وأمهاتنا بخير وسلام

الإثنين، 19 مارس 2018 12:24 م
فيديو.. نشوى مصطفى من داخل سجن النساء: كل عام وأمهاتنا بخير وسلام الفنانة نشوى مصطفى





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

قالت الفنانة نشوى مصطفى، إن احتفال وزارة الداخلية بالأمهات السجينات تزامنا مع عيد الأم عمل إنسانى، مطالبة باستمرار هذا التقليد كل عام، حتى ندخل السعادة على الجميع.

وأضافت نشوى مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش احتفال السجون بالأمهات السجينات، يجب علينا جميعا أن نعمل على تخفيف العبء النفسى عن السجينات، ويجب على المجتمع أن يتقبلهن بعد قضاء العقوبة، فالسجينة قد أخطأت وقضت عقوبتها فلنتجاوز عن ذلك.

 

وثمنت المشروعات التى تقيمها وزارة الداخلية داخل السجون، حتى تتعلم السجينات حرف وتتغلب على وقتها، فضلا عن الحصول على ربح، مطالبة الجميع أن يساهموا فى شراء هذه المنتجات من خلال معارض السجون بالقاهرة الكبرى.

 

ووجهت النجمة التحية لكل الأمهات فى عيد الأم، قائلة: كل عام وأمهات مصر بخير وصحة وسلام.

 

وكان قطاع السجون بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء مجدى عبد الغفار، أقام حفل كبير داخل سجن النساء، حضره كوكبة من الفنانين على رأسهم أشرف ذكي نقيب الممثلين، وسوسن بدر، وسهير عبد العزيز، وعفاف شعيب، وسعد الصغير وشعبان عبد الرحيم، ونشوى مصطفى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عفاف شعيب ونشوى مصطفى مشيدتان بالداخلية: تسطر ملحمة فى حسن معاملة السجناء

أخبار مصر

نشوى مصطفى

الفنانة نشوى مصطفى

السجون

عيد الام




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة