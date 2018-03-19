فيديو.. كيف غيّر كرسى الحكم ملامح بوتين فى 20 عاما؟الإثنين، 19 مارس 2018 06:21 م
بوتين
وكالات الأنباء
إضافة تعليق
20 عاما تقريبا مرت على وصول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى سدة الحكم فى روسيا، حيث شغل منصب رئيس بلاده لأول مرة فى عام 2000، ثم فاز بولاية ثانية فى 2004، حتى عام 2008، ثم أعيد انتخابه رئيسا للدولة مرة أخرى عام 2012.
وحقق بوتين فوزا قياسيا فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة ليبدأ ولاية رابعة لست سنوات أخرى، فيما نددت المعارضة بحدوث تزوير في الأصوات.
وبثت "سكاى نيوز عربية" لقطات فيديو يعكس التطورات والتغيرات التى ظهرت فى ملامح بوتين على مدار الـ20 عاما الماضية.
وفى وقت سابق، قالت المفوضية المركزية للانتخابات إن بوتين حصل على 76 % من أصوات الناخبين بعد فرز معظم الأصوات.
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة