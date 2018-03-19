فيديو.. كيف غيّر كرسى الحكم ملامح بوتين فى 20 عاما؟







وكالات الأنباء

20 عاما تقريبا مرت على وصول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى سدة الحكم فى روسيا، حيث شغل منصب رئيس بلاده لأول مرة فى عام 2000، ثم فاز بولاية ثانية فى 2004، حتى عام 2008، ثم أعيد انتخابه رئيسا للدولة مرة أخرى عام 2012.

وحقق بوتين فوزا قياسيا فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة ليبدأ ولاية رابعة لست سنوات أخرى، فيما نددت المعارضة بحدوث تزوير في الأصوات.

وبثت "سكاى نيوز عربية" لقطات فيديو يعكس التطورات والتغيرات التى ظهرت فى ملامح بوتين على مدار الـ20 عاما الماضية.

وفى وقت سابق، قالت المفوضية المركزية للانتخابات إن بوتين حصل على 76 % من أصوات الناخبين بعد فرز معظم الأصوات.