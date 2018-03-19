فيديو.. طلاب جامعة أسيوط يطلقون "انزل شارك من أجل مصر" للمشاركة بالانتخابات الرئاسية‎







أسيوط - محمود عجمى

انطلقت مسيرة طلاب جامعة أسيوط، ضمن حملة "شارك من أجل مصر" تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور شحاتة غريب المشرف العام على الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد قراعة عميد كلية التربية الرياضية وعز الدين المنصورى مدير عام رعاية الشباب، وأحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

وقال الدكتور شحاتة غريب المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، إن المسيرة انطلقت من داخل الحرم الجامعى، مرورًا بشارع يسرى راغب والميادين الرئيسيّة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر مارس الجاري.