فيديو.. سفير السودان بالقاهرة: استقبال البشير بمصر كان مبهراً ومفرحاً







كتب أحمد عبد الرحمن

قال السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان فى القاهرة، إن استقبال الرئيس السودانى فى مصر، مشهد مبهر ومفرح ويسر كل من له اهتمام برخاء وازدهار وادى النيل، وازدهار السودان ومصر، لافتاً إلى أنها كانت تظاهرة فى حب مصر والسودان، وكان جمع وزيارة غير مسبوقة فى الرسائل التى أطلقتها فى الاحتفاء بالزيارة.

وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى محمد الباز، عن ثلاث رسائل يجب أن يعيها ويدركها الشعبين المصرى والسودانى، مؤكداً على خصوصية العلاقة بين مصر والسودان، والمتأسسة على علاقات الدم والثقافة والتاريخ والمصير المشترك.

وشدد سفير السودان، على ضرورة أن تؤسس مشاهد استقبال الرئيس السودانى عمر البشير بمصر، علاقات تكون نموذج للعالمين العربى والأفريقى، بالإضافة إلى أنه لكى تنجح العلاقات بين البلدين يجب أن نزيح الشوائب والقضايا العالقة، وكل ما يشوب العلاقة، حتى تكون نظيفة ويحتذى ويتفاخر بها الجميع.