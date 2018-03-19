فيديو جديد يكشف تزوير الانتخابات الرئاسية فى روسيا







وكالات الأنباء

أدلى شخص بصوته 3 مرات فى أحد مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الروسية، التى فاز على إثرها الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بنسبة تأييد بلغت على 76 %، ليصبح رئيسًا لروسيا الاتحادية وذلك لولاية رابعة.

وبثت "سكاى نيوز عربية" لقطات فيديو تُظهر شخص يُدلى بصوته ثلاث مرات فى نفس الوقت داخل أحد مراكز الاقتراع أثناء المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الروسية، فى الوقت الذى أشارت فيه منظمات حقوقية إلى تزوير وتجاوزات وقعت فى الانتخابات.

كانت روسيا قد شهدت انتخابات رئاسية بين 8 مرشحين وهم "الرئيس فلاديمير بوتين الفائز بولاية رابعة، وبافل غرودينين رئيس المؤسسة الزراعية الحكومية سابقًا، وسيرغى بابورين زعيم الحزب السياسى الوطنى المحافظ، وغريغورى يافلينسكى نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة الدولة للإصلاح الاقتصادي، وغريغورى يا فلينسكى رجل أعمال ناجح وزعيم حزب التنمية، ومكسيم سورايكين قائد تنظيم شيوعيو روسيا، وفلاديمير جيرينوفسكى زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطى الروسي، وكسينيا سوبتشياك مقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ذات توجهات معارضة".