فيديو.. السيسى للمصريين: اجعلوا العالم بأسره يشهد كيف نبنى قواعد المجد معًا (صور)الإثنين، 19 مارس 2018 06:37 م
الرئيس السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن
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خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى الذى يكافح ويناضل من أجل رفعة وتقدم الوطن، قائلا:"أقول لكم اجعلوا قامة مصر عالية وصوتها مسموعا، اجعلوا العالم بأسره يشهد كيف نبنى، نحن المصريين، قواعد المجد معاً".
وجدد الرئيس السيسى، فى كلمته باحتفالية الأسرة المصرية، ترحيبه بالرئيس السودانى عمر البشير، مردفاً:"مرحبا بك فخامة الرئيس فى وطنك، وإنها لمناسبة غالية علينا جميعاً، وجودك اليوم فى بلدك مصر ضمن أسرتك فى احتفالية الأسرة المصرية، أشكركم جميعاً ومقدّر جداً، وشكراً جزيلاً".
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