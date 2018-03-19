فيديو..الرئيس السيسى وعمر البشير يغادران حفل "الأسرة المصرية"







كتب أيمن رمضان

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره السودانى عمر البشير، احتفالية "الأسرة المصرية"، التى اقيمت فى قاعة رقم 1 باستاد القاهرة بحضور عدد كبير من الإعلاميين وأعضاء وزارة الشباب والرياضة والطلاب المصريين، عقب الانتهاء من عزف السلام الوطنى للجانبين.