فيديو..الرئيس السيسى وعمر البشير يغادران حفل "الأسرة المصرية" (صور)الإثنين، 19 مارس 2018 06:44 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره السودانى عمر البشير
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره السودانى عمر البشير، احتفالية "الأسرة المصرية"، التى اقيمت فى قاعة رقم 1 باستاد القاهرة بحضور عدد كبير من الإعلاميين وأعضاء وزارة الشباب والرياضة والطلاب المصريين، عقب الانتهاء من عزف السلام الوطنى للجانبين.
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة