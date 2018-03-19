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فيديو..الرئيس السيسى وعمر البشير يغادران حفل "الأسرة المصرية" (صور)

الإثنين، 19 مارس 2018 06:44 م
فيديو..الرئيس السيسى وعمر البشير يغادران حفل "الأسرة المصرية" (صور) الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره السودانى عمر البشير





كتب أيمن رمضان
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غادر  الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره السودانى عمر البشير، احتفالية "الأسرة المصرية"، التى اقيمت فى قاعة رقم 1 باستاد القاهرة بحضور عدد كبير من الإعلاميين وأعضاء وزارة الشباب والرياضة والطلاب المصريين، عقب الانتهاء من عزف السلام الوطنى للجانبين.

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


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عمر البشير

الرئيس السودانى

الاسره المصريه




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