فيديو.. البشير يغادر القاهرة بعد زيارة سريعة التقى خلالها بالرئيس السيسى

فيديو.. البشير يغادر القاهرة بعد زيارة سريعة التقى خلالها بالرئيس السيسىالإثنين، 19 مارس 2018 07:14 م
السيسى والبشير
كتب محمود عبدالغنى - إبراهيم حسان
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غادر مطار القاهرة الدولي، منذ قليل ، الرئيس السوداني عمر البشير بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات ، التقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأجري الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات مع البشير ، تناولت سبل تعزيز المصالح المشتركة في ظل الحافظ على خصوصية القضايا الداخلية لكل دولة ، كما ناقشا عمل اللجان الخاصة بتعزيز التجارة والهيئة الفنية لمياه النيل ، واللجنة القنصلية والعسكرية ولجنة المنافذ الحدودية ، ولجنة التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية ، لإزالة أي تحديات تعيق العلاقات بين البلدين واتفقا على الإعداد لعقد لجنة مشتركة برئاسة الرئيسين بالخرطوم خلال العام الجاري .
عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات ، أكد فيه الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على المضي قدما في تعزيز مصالح البلدين ، ومعالجة أي شواغل قد تطرأ بينهما والاستمرار في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والربط الجوي والبحري والاستفادة بالخبرات .
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