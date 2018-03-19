فيديو.. البشير يغادر القاهرة بعد زيارة سريعة التقى خلالها بالرئيس السيسى







كتب محمود عبدالغنى - إبراهيم حسان

غادر مطار القاهرة الدولي، منذ قليل ، الرئيس السوداني عمر البشير بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات ، التقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأجري الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات مع البشير ، تناولت سبل تعزيز المصالح المشتركة في ظل الحافظ على خصوصية القضايا الداخلية لكل دولة ، كما ناقشا عمل اللجان الخاصة بتعزيز التجارة والهيئة الفنية لمياه النيل ، واللجنة القنصلية والعسكرية ولجنة المنافذ الحدودية ، ولجنة التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية ، لإزالة أي تحديات تعيق العلاقات بين البلدين واتفقا على الإعداد لعقد لجنة مشتركة برئاسة الرئيسين بالخرطوم خلال العام الجاري .

عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات ، أكد فيه الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على المضي قدما في تعزيز مصالح البلدين ، ومعالجة أي شواغل قد تطرأ بينهما والاستمرار في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والربط الجوي والبحري والاستفادة بالخبرات .