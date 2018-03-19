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الإثنين، 19 مارس 2018 05:07 م
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فى أول قرار بعد إعادة انتخابه.. بوتين يعلن تخفيض النفقات العسكرية العام الحالى

الإثنين، 19 مارس 2018 03:28 م
فى أول قرار بعد إعادة انتخابه.. بوتين يعلن تخفيض النفقات العسكرية العام الحالى بوتين





(أ ف ب)
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا ستخفض انقافها العسكرى وذلك غداة فوزه فى انتخابات الرئاسة بأغلبية ساحقة، يعد ذلك أول قرار يصدره الرئيس الروسى بعد إعادة انتخابه رئيسا لولاية رابعة.

وصرح خلال اجتماع مع مرشحين آخرين فى الانتخابات "لدينا خطط لخفض انفاقنا على الدفاع خلال هذا العام والعام المقبل. ولكن ذلك لن يؤدى الى أى خفض في قدرات بلادنا الدفاعية".

وحقق بوتين رقما قياسيا من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى روسيا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن تصريح لنائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية نيكولاى بولايف للصحفيين، قوله إن أكثر من 56 مليون ناخب صوتوا لصالح بوتين بنسبة 76.66%.

وأضاف أن هذه نسبة قياسية على مدار الحملات الانتخابية الرئاسية العديدة الماضية فى روسيا.


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