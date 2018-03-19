فوز مصر بتنظيم المدرسة الدولية لشباب الفلكيين مطلع إبريل المقبل







كتب وائل ربيعى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا قدمه، الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول فوز مصر بتنظيم المدرسة الدولية لشباب الفلكيين فى دورتها الأربعون مطلع أبريل القادم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأشار التقرير إلى أن المدرسة الدولية لشباب الفلكيين تقام سنويا بإحدى دول العالم تحت رعاية الاتحاد الدولى الفلكى وتتنافس الدول لاستضافة المدرسة الدولية لشباب الفلكيين لتعزيز دورها الدولى، ويأتى فوز مصر هذا العام بتنظيم المدرسة من خلال اللجنة الوطنية للعلوم الفلكية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتحت رعاية كل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هذا وقد سبق أن قامت مصر بتنظيم واستضافة المدرسة الدولية لشباب الفلكيين فى دورتين سابقتين عامى 1981، 1994.

وأضاف التقرير مشاركة 37 فلكيا فى برنامج المدرسة من دول (مصر - السودان – الجزائر – رواندا - أثيوبيا - تنزانيا - تونس - المغرب – غانا - فلسطين – سوريا - مدغشقر – نيجيريا)، كما يشارك بها عدد من الجامعات ومعاهد ومراكز البحوث المصرية.

وأوضح التقرير أن برنامج المدرسة سيتناول عدة موضوعات هامة، منها: فيزياء الكون وفلك الطاقات العالية ـ تركيب المجرات وتطورها ـ تكون النجوم ومادة ما بين النجوم ـ النظام الشمسى والكواكب الخارجية ـ النجوم المتغيرة والأنظمة النجمية ـ المراصد الافتراضية ـ اختزال الأرصاد وتحليل البيانات.

وسوف يتاح للمشاركين التدريب على الأرصاد الفلكية من خلال منظار القطامية الفلكى، وتحليل الأرصاد من خلال معامل الحاسب المتاحة، كما يتبنى برنامج المدرسة بعض المشاريع العلمية والتى يتم اقتراحها وتنفيذها بواسطة الطلاب المشاركين تحت إشراف الأساتذة المحاضرين بالمدرسة بهدف اكتساب مهارات البحث العلمى، وتبادل الخبرات مما يساهم فى رفع مستوى وقدرة المشاركين على تنفيذ الأبحاث والمشاريع العلمية.

جدير بالذكر أن المدرسة الدولية لشباب الفلكيين ISYA هى أحد مشروعات الاتحاد الدولى الفلكى IAU والتى أُسست عام 1967؛ بهدف توسيع مدارك ومفاهيم شباب الفلكيين وتبادل الخبرات من خلال برنامج متكامل من محاضرات وحلقات نقاش وورش عمل وتطبيقات عملية.