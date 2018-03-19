فريق من "حظر الأسلحة الكيماوية" يزور موقع الهجوم على "سكريبال" فى بريطانيا

فريق من "حظر الأسلحة الكيماوية" يزور موقع الهجوم على "سكريبال" فى بريطانياالإثنين، 19 مارس 2018 12:45 م
الجاسوس السابق الروسى سيرجى سكريبال
كتب محسن البديوى
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يزور فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، موقع الهجوم على العميل الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.
وتفجرت أزمة دبلوماسية حادة بين روسيا وبريطانيا، خلال الأيام القليلة الماضية بعد هجوم كيميائى استهدف الجاسوس السابق الروسى المزدوج سيرجى سكريبال، وابنته يوليا، فى مدينة سلزبورى جنوب بريطانيا، حيث أشارت لندن بأصابع الاتهام إلى موسكو بالوقوف وراء تلك الجريمة، بل تطور الأمر للتلويح بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هو من أعطى الأمر بتنفيذ ذلك الهجوم.
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