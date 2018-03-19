فريد خميس يتبرع بـ 20 منحة لـ"المهندسين".. ويتحمل تكلفة تجديد واجهة النقابة

فريد خميس يتبرع بـ 20 منحة لـ"المهندسين".. ويتحمل تكلفة تجديد واجهة النقابةالإثنين، 19 مارس 2018 08:48 م
فريد خميس
كتب هانى الحوتى
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أعلن رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن تبرعه للعاملين بنقابة المهندسين بـ 10 منح فى الجامعة البريطانية أو أكاديمية الشروق حسب مستوى إجادة الطالب للغة الإنجليزية، كما تبرع بـ 10 منح لدراسة الماجستير بأى من تخصصات كلية الهندسة، بالإضافة إلى التبرع لتجديد واجهات مبنى النقابة الرئيسى بشارع رمسيس.
فيما أكد عدد من أعضاء جمعيات اتحاد المستثمرين، استعدادهم لتوفير فرص تدريب لطلبة وخريجى كليات الهندسة بمصانع أعضاء الاتحاد، والبالغ عددها نحو 10 آلاف مصنع.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بهانى ضاحى نقيب المهندسين الجديد، لبحث التعاون المشترك، مساء اليوم الإثنين بمقر الاتحاد.
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