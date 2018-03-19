فالكون للأمن والحراسة توقع عقد تأمين منشآت ومباريات الإتحاد السكندري







وقّع شريف خالد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون ، عقد تأمين مباريات ومنشآت نادي الإتحاد السكندرى، أحد أقدم وأعرق الأندية المصرية في الوجة البحرى، وذلك بمقر النادي في منطقة الشاطبي وبحضور محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندري.

و نص التعاقد بين الطرفين على أن تقوم مجموعة شركات فالكون بتأمين مباريات الفريق في الدوري العام من خلال تزويد الفعاليات ببوابات كشف المعادن وأحدث أجهزة الأشعة السينية للكشف عن المعادن والأجسام الغير مسموح بدخولها أرض الملعب.

وإلى جانب تأمين المباريات، ستقوم فالكون بتأمين المنشآت الخاصة بالنادي السكندري التي تتضمن مقر النادي القديم والمقر الجديد الذي تم انشاءه في منطقة الغابة الترفيهية بسموحة عى مساحة 13 فدانًا، حيث ستقوم فالكون بنشر حوالي 70 من عناصرها المدربين الذين سيتولون عملية التأمين.

وهذا التعاقد ليس الأول من نوعه لفالكون، حيث تقوم الشركة بتأمين نادى سبورتنج بالإضافة الى بعض المباحثات مع للتعاقد مع أندية أخرى سواء بمحافظة الإسكندرية أو بالمحافظات الأخرى.

و أعرب شريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون عن فخره بإتمام التعاقد، قائلًا: "إن تأمين منشآت ومباريات "زعيم الثغر" لا تزيدنا إلا فخرًا بل وتعزز ثقة المصريين في قدرات فالكون التأمينية التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية بشكل سريع لما لخدماتنا من تميز."

و أضاف خالد أن هذا العام يمثل نجاح كبير بالنسبة لشركة فالكون حيث تؤمن الشركة مهرجان السينما الأفريقية المقام فى الفترة من 16 – 22 مارس 2018 بمحافظة الأقصر. كما أمنت عدد من الفعاليات العالمية الهامة مثل حفل أوبرا عايدة، الذي عاد بعد غياب عشر سنوات عن منطقة سفح أهرامات الجيزة، وقد شهد نجاحًا وإقبالًا ساحقًا، هذا بالإضافة إلى تأمين الفعاليات الوطنية مثل مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، كما قامت فالكون أيضًا بتأمين حفلات وفعاليات وورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.







