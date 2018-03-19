"فالكون" توقع عقد تأمين منشآت ومباريات الاتحاد السكندرى







كتب - أحمد يعقوب

وقّع شريف خالد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون، عقد تأمين مباريات ومنشآت نادى الاتحاد السكندرى، أحد أقدم وأعرق الأندية المصرية فى الوجة البحرى، وذلك بمقر النادى فى منطقة الشاطبى، وبحضور محمد مصيلحى رئيس النادى.

وقد نص التعاقد بين الطرفين على أن تقوم مجموعة شركات فالكون بتأمين مباريات الفريق فى الدورى العام من خلال تزويد الفعاليات ببوابات كشف المعادن وأحدث أجهزة الأشعة السينية للكشف عن المعادن والأجسام غير المسموح بدخولها أرض الملعب، وإلى جانب تأمين المباريات، ستقوم فالكون بتأمين المنشآت الخاصة بالنادى السكندرى التى تتضمن مقر النادى القديم والمقر الجديد الذى تم انشاءه فى منطقة الغابة الترفيهية بسموحة على مساحة 13 فدانًا، حيث ستقوم فالكون بنشر حوالى 70 من عناصرها المدربين الذين سيتولون عملية التأمين.

وأعرب شريف خالد عن فخره باتمام التعاقد، قائلًا: "إن تأمين منشآت ومباريات "زعيم الثغر" لا تزيدنا إلا فخرًا بل وتعزز ثقة المصريين فى قدرات فالكون التأمينية التى تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية بشكل سريع لما لخدماتنا من تميز."

وأضاف خالد، أن هذا العام يمثل نجاح كبير بالنسبة لشركة فالكون، حيث تؤمن الشركة مهرجان السينما الإفريقية المقام فى الفترة من 16 – 22 مارس 2018 بمحافظة الأقصر، كما أمنت عدد من الفعاليات العالمية الهامة، مثل حفل أوبرا عايدة، الذى عاد بعد غياب عشر سنوات عن منطقة سفح أهرامات الجيزة، وقد شهد نجاحًا وإقبالًا ساحقًا، هذا بالإضافة إلى تأمين الفعاليات الوطنية مثل مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، كما قامت فالكون أيضًا بتأمين حفلات وفعاليات وورش مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.