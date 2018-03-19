غرفة عمليات شبابية بمركز النيل للإعلام ببنها لدعم الانتخابات الرئاسية

القليوبية نيفين طه

نظم مركز النيل للإعلام ببنها والتابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الاثنين لقاء حواريا لطلاب الجامعات والمعاهد حول الشباب ومسئولية القرار فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر انطلاقها الاثنين 26 مارس حتى الأربعاء 28 مارس الجارى بإشراف قضائى كامل من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الدكتور رمضان عرفة، مدير مركز النيل للإعلام، إن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية يتابع كل الاستعدادات للعملية الديمقراطية من أجل التيسير على الناخبين فى عملية التصويت وأعطى توجيهاته بضرورة تمكين الشباب فى عملية الحشد للانتخابات باعتبارهم القلب النابض داخل المجتمع القليوبى والفئة الأكثر تأثيرًا وحيوية لنجاح الانتخابات.

وطالب الشباب المشاركون فى اللقاء الحوارى بإنشاء غرفة عمليات شبابية بمركز النيل للاعلام لمتابعة سير الانتخابات بمختلف القرى والمدن للدفع بالمجموعات الشبابية لتيسير عملية التصويت ومساعدة ذوى الإعاقة وكبار السن والمرضى فى الوصول إلى مقار اللجان الانتخابية.