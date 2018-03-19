غرفة عمليات رئيسية بمحافظة المنوفية وأخرى بكل مركز لمتابعة الانتخابات

المنوفية _ محمد فتحى

أعلن اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، أنه فى إطار الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية، تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات بالديوان العام للمحافظة، خلال أيام الانتخابات برئاسة الدكتور أيمن مختار السكرتير العام، بالإضافة إلى تشكيل 10 غرف بمراكز ومدن المحافظة، وسوف تتكون من رئيس المدينة ومأمور المركز ورؤساء شركات الكهرباء والمياه.

وأضاف السكرتير العام المساعد لـ"اليوم السابع"، أن رجال القوات المسلحة من قوات المدرعات والمدفعية سيتولون كل منهم 5 مراكز من مراكز المحافظة لتأمين اللجان، والذى يبلغ عددهم 522 لجنة رئيسية، 596 فرعية بجميع أنحاء المحافظة.

وأكد، أنه سيتم عقد غدا اجتماعا بقاعة الاجتماعات الرئيسة داخل الديوان العام للمحافظة، بحضور القوات المشرفة على تأمين الانتخابات.