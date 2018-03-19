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غرفة السياحة: الإسكندرية تشهد انتعاشة سياحية ونقص الطاقة الفندقية أهم المعوقات

الإثنين، 19 مارس 2018 01:40 م
غرفة السياحة: الإسكندرية تشهد انتعاشة سياحية ونقص الطاقة الفندقية أهم المعوقات نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة





الإسكندرية ميرفت رشاد وجاكلين منير
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قال نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، إن الدولة تعمل بكامل طاقتها لتوفير الأمن والأمان فى كافة ربوعها، مشيرًا إلى أن غياب الأمن السنوات الماضية كان عائقا أمام عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وأضاف "الببلاوى" خلال الجلسة الأولى النهضة السياحية بمؤتمر "السياحة.. المشكلة والحل"، بحضور على المناسترلى رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية ومقرر الجلسة محمد يوسف ومريم جندى عضوا مجلس إدارة غرفة السياحة بالإسكندرية، وعصام عزب ممثل شركة إير كايرو، ومصطفى سلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، وحسام الشاعر عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقا، أن انحسار الأعداد السياحية خلال السنوات الماضية أدى لتدنى إيرادات القطاع الفندقى، ما تسبب فى تسريح العمالة وتوقف أعمال التجديد والصيانة بالفنادق، موضحًا أن القطاع يواجه مشكلة فى نقص العمالة المدربة بعد هروبها للخارج.

وكشف أن هناك تحسن ملحوظ شهده المقصد السياحى المصرى خلال العام الماضى، ما انعكس على استعادة الثقة فى السوق المصرى، لافتًا إلى أن القطاع مر بـ18 أزمة على مدار فترة عمله خلال السنوات الماضية، وتأثرت كافة الأسواق المصدرة للحركة السياحية لمصر، ما عدا السوق العربى الذى حقق زيادة فى معدلات الحركة الوافدة منه.

وأكد الببلاوى، أن السياحة فى الإسكندرية تشهد انتعاشة كبيرة ولكن يواجهها نقص الطاقة الفندقية بكافة درجاتها النجومية، التى لم تشهد زيادة خلال 10 سنوات ماضية عدا فندقين، مشيرًا إلى أن أهمية إقامة عدد من المسارح والأماكن الترفيهية لجذب السياحة العربية.


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