غدا.. وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية







كتب مدحت وهبة

تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الثلاثاء، مؤتمر صحفى لإعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة، كما سيتم إعلان اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية بجانب تكريم إحدى أمهات شهداء القوات المسلحة ترشحها القوات المسلحة، وإحدى أمهات شهداء الشرطة ترشحها وزارة الداخلية، واختيار أم مثالية معاقة لأول مرة بمناسبة تخصيص عام 2018 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما لذوى الإعاقة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه على مدار 3 أشهر جرى العمل على مسابقة اختيار الأمهات المثاليات وتم وضع مجموعة من المعايير الدقيقة تتميز بالحياد والشفافية فى عملية الاختيار، أهمها ألا يقل سن الأم عن 50 عاما، وأن تكون لديها قصة حياة مليئه بالإنجاز والعطاء مع الإلمام بالقراءة والكتابة وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة باستثناء الأمهات فى المحافظات الحدودوية.

كما يشترط حصول الأبناء على مؤهل تعليمى عالى باستثناء الابن المعاق ذهنيا، وأن الوزارة لا تكتفى فى تكريمها للأمهات المثاليات بتكريم الأم الطبيعية التى قامت بدور متميز فى حياة أبنائها وإنما توسعت لتضيف إليهن تكريم الأم البديلة التى قامت برعاية ابن أو أكثر من الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية، وأم لابن من الأشخاص ذوى الإعاقة ممن حصل ابنها على بطولة دولية فى إحدى المجالات الرياضية والفنية – العلمية وأم لأحد شبابنا الأبطال من شهداء القوات المسلحة و شهداء الشرطة وتكريم أم من ذوى الاشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة.

وأضافت الوزارة أنه وفقا لهذه المعاييرالموضوعة تم فتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية فى يناير الماضى فى جميع أنحاء الجمهورية وتلقت مديريات التضامن الاجتماعى 824 طلب من الامهات للمشاركة فى المسابقة، حيث تمت على مرحلتين الأولى على مستوى المحافظة من خلال لجنة مشكلة من الجهات المعنية تتضمن شخصيات ترشحها كل محافظة وممثلين عن الجامعات فى المحافظات والمجلس القومى للمرأة ومسؤلى وزارة التضامن الاجتماعى فى المحافظات، وتم فرز قصص الأمهات وفق المعايير وبلغ عدد الأمهات المشاركات بعد الفرز فى المرحلة الأولى إلى 488 أما، حيث تم استبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط .

وأوضحت الوزارة أنه تم إرسال الأسماء من كل محافظة إلى وزارة التضامن الاجتماعى لعرضها على لجنة مركزية يمثل فيها عدد من الجهات منها المجلس القومى للطفولة والأمومة ومجلس النواب والمجلس القومى للإعاقة والمجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية وشخصيات عامة وأنه قبل عرض السيرة الذاتية للمتسابقات على اللجنة المركزية يتم تفريغ البيانات، حيث تعرض السيرة الذاتية دون الأسماء أو العناوين لضمان الحيادية والشفافية وتختار اللجنة المركزية 3 أمهات مثاليات على مستوى كل محافظة والأم المثاليه على مستوى الجمهورية وامهات الشهداء والام البديلة وام من الاشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن فى تصريحات اليوم إن عملية الاختيار النهائية تأخذ فى الاعتبار مجموعة من المعايير المرجحة أبرزها تقدير أهمية تعليم الأبناء ووصلهم إلى درجات أعلى فى السلم التعليمى، وأن تكون الأم امرأة عاملة وأن تكون قد تحملت مسئولية اسرتها نتيجة مرض الزوج أو وفاته وكذلك ان تكون الأم حاصله على مؤهل تعليمى وأن تكون لها ولأبنائها إسهامات مجتمعية وتشجع أبناءها على العمل التطوعى.

وأوضحت غادة والى أنه تم اختيار 32 أما يمثلون 27 أما طبيعية من المحافظات وأم بديلة، بالإضافة لأم من الأشخاص ذوى الإعاقة وأم لطفل من الاشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن اختيار اثنتين من أمهات شهداء الجيش والشرطة.

يذكر أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالمرأه المصرية بشكل عام وبالام بشكل خاص وأصبح الاحتفال بعيد الام احتفالا رئاسيا فضلا عن منح الامهات وسام الكمال من الطبقة الثانية.

كانت غادة والى، قد أكدت أنه تمت زيارة الأمهات المثاليات فى منازلهن، وتسجيل قصصههن تمهيدا لإعلان أسمائهن وتكريمهن لجهودهن فى رعاية أبنائهن وأسرهن، رغم الظروف والصعوبات التى يمرون بها، وأن تكريمهن تتويجا لقصص كفاحهن تجاه أبنائهن، لافتة إلى أن عدد المكرمات هذا العام سيصل لـ 32 أما مثالية، إضافة إلى وجود قائمة احتياطية، حيث أن هناك تنوعا دينيا وجغرافيا بين المتسابقات، وجوائز التكريم هذا العام تصل إلى 50 ألف جنيه لكل أم.