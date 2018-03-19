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غدا.. مرافعة دفاع بديع و738 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

الإثنين، 19 مارس 2018 10:13 م
غدا.. مرافعة دفاع بديع و738 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" المستشار حسن فريد





كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة دفاع محمد بديع مرشد الإخوان و738 من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية فى اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية قيادات بجماعة الإخوان، فى مقدمتهم محمد بديع ، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 

 


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