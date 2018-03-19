غدا.. مؤتمر "معلمون خلف الرئيس" لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية







كتبت آية دعبس

تنظم النقابة العامة للمهن التعليمية، مساء غد الثلاثاء، فعاليات مؤتمر "معلمون خلف الرئيس" بنادى معلمى الجيزة، بشارع البحر الأعظم، حيث يفتتح خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين، فعاليات المؤتمر بحضور إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة، وجميع أعضاء هيئة المكتب والقيادات التعليمية والتنفيذية والشعبية بالجيزة.

وقال محمد عبد الله، أمين عام نقابة المهن التعليمية، ورئيس مجلس إدارة نادى المعلمين بالبحر الأعظم، فى بيان، إن المعلمين هم القدوة والمثل، وأنهم يثبتون كل يوم أن الوطنية أفعال لا أقوال، وأن الدولة المصرية لن تنهض إلا بتكاتف أبنائها ووحدة كلمتهم، لافتاً إلى أن مؤتمر معلمون خلف الرئيس سيشهد حضوراً مكثفاً من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والشخصيات العامة قد يصل إلى 10 آلاف مشارك.

وأضاف عبدالله، :أن المعلمين سيرسلون رسالة من المؤتمر الى الرئيس، مفادها أنهم مع الدولة المصرية ومؤسساتها، وأن صناديق الاقتراع سوف تشهد لطوابير المعلمين الذين يتعدى عددهم 2 مليون معلم".