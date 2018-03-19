غدا.. "تعليم أسوان" تنظم ماراثون لطلاب "متلازمة داون"الإثنين، 19 مارس 2018 03:34 م
مجدى حجازى محافظة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح
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تنظم مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، غدا الثلاثاء، فعاليات ماراثون طلاب "متلازمة داون" والموهوبين يوم من أمام نقابة المعلمين وحتى مبنى ديوان عام محافظة أسوان، وذلك برعاية المحافظ، وتحت شعار "بقدراتى أستطيع".
ومن المقرر، أن يحضر الماراثون اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، والدكتورة هاله عبد السلام رئيس الادارة المركزية للتربية الخاصة نائبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، والدكتور سيد الفيومى وكيل المديرية، وأحمد عبد العليم طه مدير التربية الخاصة ورئيس لجنة الدمج بأسوان، ولفيف من قيادات التربية والتعليم، وسيتم تسليم جوائز لـ10 فائزين فى الماراثون.
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