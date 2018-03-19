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عناصر من القوات المسلحة تشارك فى تدريبات (درع الخليج المشترك 1) بالسعودية

الإثنين، 19 مارس 2018 10:33 ص
عناصر من القوات المسلحة تشارك فى تدريبات (درع الخليج المشترك 1) بالسعودية ارشيفية - تدريبات عسكرية





كتب زكى القاضى
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غادرت عناصر من القوات المسلحة المصرية، للمشاركة فى التدريب المشترك (درع الخليج المشترك -1)، والذى ينفذ بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عناصر من الأسلحة المشتركة البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة للقوات المسلحة، بدول مجلس التعاون الخليجى، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

يهدف التدريب، إلى تبادل الخبرات فى مجالات تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأنشطة التدريبية المختلفة، وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتنمية قدرتها على تنفيذ المهام التكتيكة النمطية وغير النمطية فى مسارح العمليات المختلفة، لتأمين الأهداف الحيوية، وحماية الممرات الملاحية، ومواجهة التهديدات المحتملة.

يأتى التدريب فى اطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، لنقل وتبادل الخبرات، وتعزيز أوجة التعاون العسكرى، وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى.

 

 
 
 
 
 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد خنازير جهنم اعداء جيش الوطن العربي

نصركم الله يا خير اجناد الارض مع اشقائنا كل الوطن العربي علي خنزير جهنم الملاعين المرتزقة

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