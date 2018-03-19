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الإثنين، 19 مارس 2018 09:17 م
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عمدة الدناقلة بسوهاج يتبرع بمليون جنيه لـ"تحيا مصر" فى مؤتمر لتأييد السيسي

الإثنين، 19 مارس 2018 08:20 م
عمدة الدناقلة بسوهاج يتبرع بمليون جنيه لـ"تحيا مصر" فى مؤتمر لتأييد السيسي فايد الطاهر الشقيرى





سوهاج محمود مقبول
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أعلن فايد الطاهر الشقيرى عمدة قرية الدناقلة بمركز المنشأة جنوب المحافظة، تبرعه بمبلغ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، وذلك على هامش المؤتمر الذى بدأت فاعلياته منذ قليل بقرية الدناقله لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، بحضور جماهيرى كبير ضم العديد من أهالى القرية والقرى المجاورة، يتقدمهم القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.


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