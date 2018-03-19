عمدة الدناقلة بسوهاج يتبرع بمليون جنيه لـ"تحيا مصر" فى مؤتمر لتأييد السيسي







سوهاج محمود مقبول

أعلن فايد الطاهر الشقيرى عمدة قرية الدناقلة بمركز المنشأة جنوب المحافظة، تبرعه بمبلغ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، وذلك على هامش المؤتمر الذى بدأت فاعلياته منذ قليل بقرية الدناقله لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، بحضور جماهيرى كبير ضم العديد من أهالى القرية والقرى المجاورة، يتقدمهم القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.