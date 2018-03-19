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الإثنين، 19 مارس 2018 09:57 ص
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عضو سابق فى المكتب السياسى فى فيتنام يمثل أمام المحكمة باتهامات فساد

الإثنين، 19 مارس 2018 09:34 ص
عضو سابق فى المكتب السياسى فى فيتنام يمثل أمام المحكمة باتهامات فساد شرطة فيتنام -أرشيفية





رويترز
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قال محام لرويترز إن عضوا سابقا فى المكتب السياسى فى فيتنام مثل أمام المحكمة، اليوم الاثنين، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية فى مؤسسة مملوكة للدولة فى أحدث قضية فى حملة على الفساد.

وصدر حكم فى يناير كانون الثانى على دين لا تانج (57 عاما) بالسجن 13 عاما فى قضية منفصلة ليصبح السياسى الأرفع الذى يصدر بحقه حكم فى البلاد منذ عقود.

وقال نجويان هوى تياب محامى المتهم إن موكله عاد للمثول أمام محكمة فى هانوى اليوم الاثنين لاتهامه "بمخالفة عمدية للقواعد التنظيمية للدولة التى تخص الإدارة الاقتصادية".

ويواجه تانج إذا أدين عقوبة سجن قد تصل إلى 20 عاما إضافة لحكم السجن الأول الذى صدر بعد إدانته "بسوء الإدارة الاقتصادية" فى محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم تشرف عليها شركة (بتروفيتنام) المملوكة للدولة التى كان تانج رئيسها.

والمكتب السياسى هو الهيئة العليا لاتخاذ القرارات فى فيتنام. وخسر تانج منصبه فى المكتب العام الماضى بعدما ثارت شكوك حول تصرفاته.

ويحاكم المتهم فى القضية الجديدة هو وستة آخرون لاتهامهم بمخالفات تتعلق بالتسبب فى خسائر وصلت إلى 800 مليار دونج (35.1 مليون دولار) فى استثمارات بتروفيتنام فى بنك مما تسبب فى تكبد المصرف خسائر فادحة أدت لتولى البنك المركزى إدارته إجباريا فى 2015.

والمحاكمة هى الأحدث فى سلسلة من القضايا فى حملة على الفساد فى فيتنام شهدت مقاضاة عشرات المسؤولين على مدى العام المنصرم. ويقول منتقدون أيضا إن الحملة لها دوافع سياسية، وتوقع تياب أن تستمر المحاكمة حتى نهاية الشهر الجارى وأضاف أن موكله بصحة جيدة.

 

 


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