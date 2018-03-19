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عشرات الاتحادات تطلب من ترامب وقف خطته لفرض رسوم على الواردات من الصين

الإثنين، 19 مارس 2018 07:27 ص
عشرات الاتحادات تطلب من ترامب وقف خطته لفرض رسوم على الواردات من الصين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب





(أ ف ب)
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أرسل 45 اتحادًا لأرباب العمل الأمريكيّين رسالة، إلى إدارة دونالد ترامب من أجل إنهاء خطط الرئيس الأمريكى الهادفة الى فرض ضريبة على الواردات من الصين، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

واعتبرت هذه الاتحادات التى تمثل جزءًا كبيرًا من شرائح الاقتصاد الأمريكي، أن فرض رسوم جمركية كبيرة "من شأنه أن يؤدى إلى سلسلة من العواقب السلبية على الاقتصاد الأمريكي".

وأضافت هذه الاتحادات التى تمثل مختلف القطاعات، من الزراعة إلى المنسوجات والملابس والتكنولوجيا وغيرها، ان تلك الرسوم ستثير ردود فعل انتقامية وتؤثر على الصادرات الأمريكية وتزيد الكلفة على الشركات والمستهلكين.

وفاجأ ترامب شركاء بلاده التجاريين فى وقت سابق هذا الشهر عندما تعهد فرض رسوم نسبتها 25 بالمئة على الفولاذ المستورد وعشرة بالمئة على الألمنيوم.

وأشار ترامب إلى أن الاجراءات هى للرد على الممارسات التجارية "غير العادلة". لكن دولا من حول العالم تعهدت الرد.

وكان رد الاتحاد الأوروبى هو الأشد حيث وضع لائحة للمنتجات الأمريكية التى قد تشملها اجراءات مضادة بما فيها الفستق والدراجات النارية.

وتثير تصريحات ترامب الخشية من حرب تجارية عالمية لا سيما مع الصين، الشريك التجارى الثانى للولايات المتحدة مع أن الفولاذ الصينى يمثل أقل من 2% من مجمل واردات الفولاذ الأمريكية التى تأتى بصورة رئيسية من كندا (16%) والبرازيل (13%) وكوريا الجنوبية (10%).

 

 

       

 


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